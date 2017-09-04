نائب رئيس جامعة الأزهر: بدء الدراسة 23 سبتمبر الجاري

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أشرف عطية علي البدويهي نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة قررت بدء الدراسة في كليات القاهرة والأقاليم 23 سبتمبر الجاري.

وأضاف عطية في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن المجلس سيعقد اجتماعه الأول لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد في 13 سبتمبر الجاري.

كان الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، قد أكد حرص الجامعة على تدريب وتأهيل وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأشار إلى أن منظومة الإصلاح والتطوير الإداري بالجامعة انطلقت بهدف الارتقاء الشامل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر، موضحًا أن الهدف من عقد هذه الدورات هو تنمية المهارات الإدارية.