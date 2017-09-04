للمصريين بالخارج.. 7 ارشادات حال تعرضك لأزمة - "فيديوجرافيك"
للمصريين بالخارج.. 7 ارشادات حال تعرضك لأزمة - "فيديوجرافيك"
08:06 م الإثنين 04 سبتمبر 2017
كتبت- نورا ممدوح:
أحيانا ما يتعرض المصريون بالخارج إلى مشكلات يفتقدون فيها حسن التصرف للحصول على حقوقهم، ولذلك قدمت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج 7 إرشادات عليهم اتباعها في حال تعرضهم لأي مشكلة، خلال عملهم بالخارج أو إقامتهم خارج الوطن، وذلك حتى يضمنوا حقوقهم ويحصلوا عليها بالطرق القانونية.
ويستعرض مصراوي الإرشادات التي وضعتها وزارة القوى العاملة في "الفيديو جرافيك" التالي:
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