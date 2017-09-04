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غدًا.. الإداري ينظر دعوى شيخ الأزهر لوقف برنامج إسلام البحيري

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مصراوي Masrawy

غدًا.. الإداري ينظر دعوى شيخ الأزهر لوقف برنامج إسلام البحيري

08:05 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

غدًا.. الإداري ينظر دعوى شيخ الأزهر لوقف برنامج إسلام البحيري

كتب - محمود الشوربجي:
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، غداً الثلاثاء، الدعوى رقم ٤٨٠٥٩ لسنة ٦٩، المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، المطالبة بوقف بث برنامج "مع إسلام"، الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري على فضائية "القاهرة والناس"، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج.

وقال شيخ الأزهر، في دعواه، إن بحيري اعتاد التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، والذى يفتقد إلى آداب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير المكفولة دستوريا فى هدم تراث الأمة.

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