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مندوب مصر بالأمم المتحدة:على كوريا الشمالية وقف انتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن

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مصراوي Masrawy

مندوب بالأمم المتحدة:على وقف انتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن

07:54 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

مندوب مصر بالأمم المتحدة:على كوريا الشمالية وقف انتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن

نيويورك - (أ ش أ)
طالب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا كوريا الشمالية بالوقف الفوري لكافة الانتهاكات والإجراءات المخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي، داعيًا بيونج يانج لعدم القيام بأي أعمال تصعيدية تؤدي إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار بما يهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا إدانة مصر الشديدة لكافة انتهاكات كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن المتكررة.

وناشد السفير عمرو أبو العطا - في كلمته خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث ردود الفعل حول التجربة النووية لكوريا الشمالية، اليوم الإثنين، كافة الأطراف المعنية بالعمل على إيجاد تسوية سلمية للأوضاع في شبه الجزيرة الكورية وصولًا إلى التخلص من كافة الأسلحة النووية وإيجاد سلام مستدام بين الكوريتين الشمالية والجنوبية والعمل على ضبط النفس، وفقًا لمحددات قرارات مجلس الأمن بهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين للخروج من تلك الحلقة المفرغة الخطيرة .

وأعرب أبو العطا عن ترحيب مصر بأية مبادرات أو أفكار بناءة من شأنها إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية والتوصل إلى سلام مستدام، وأيضًا اهتمام مصر البالغ بالحفاظ على وحدة مجلس الأمن في التعامل مع هذه القضية بما يحقق أكبر قدر من التماسك الدولي اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة من الإجراءات التي يقرها مجلس الأمن.

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مصراوي Masrawy

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