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حالة وفاة ومصابين اثنين في انقلاب سيارة بترعة في الشرقية

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مصراوي Masrawy

حالة وفاة ومصابين اثنين في انقلاب سيارة بترعة في الشرقية

07:52 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

حالة وفاة ومصابين اثنين في انقلاب سيارة بترعة في الشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:
لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان أخران في انقلاب سيارة يستقلونها بترعة قرية "شلشلمون" التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالحادث وما تبعه من تمكن الأهالي من استخراج الضحايا الثلاثة من داخل السيارة.

نقل الثلاثة إلى مستشفى منيا القمح المركزي، إلا أن أحدهم توفي فور وصوله، وجاري إسعاف الاثنين الآخرين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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مصراوي Masrawy

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