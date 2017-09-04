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غدًا.. نظر جلسة تأديب المحامي "منتصر الزيات" بمحكمة شمال القاهرة

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مصراوي Masrawy

غدًا.. نظر جلسة تأديب المحامي "منتصر الزيات" بمحكمة شمال القاهرة

07:56 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

كتب - محمود السعيد:
تنظر لجنة التأديب المنعقدة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، غدًا الثلاثاء، الجلسة التأديبية للمحامي منتصر الزيات.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول موقف نقابة المحامين المالي.

تعقد الجلسة التأديب برئاسة المستشار يوسف عثمان وعضوية المستشارين نبيل يوسف وياسر الحمداوي، وعضو نقابة المحامين عبد الحفيظ الروبي.

كان محامي منتصر الزيات طالب خلال جلسة التأديب السابقة، الاطلاع على صورة من ميزانيات النقابة العامة، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، لأنه لا يثق في الجهاز الإداري للنقابة، على حد قوله.

وأوضح الزيات، أنه أحد الخصوم لنقيب المحامين لسامح عاشور، وشكك في تصرفات النقابة المالية، بالإضافة إلى تقديمه 7 بلاغات للنائب العام تتضمن وقائع إهدار للمال العام في النقابة.

وأكد الزيات أن معركته مع سامح عاشور نقابية، وليست سياسية، مضيفًا أن نقابة المحامين لم ترسل ميزانية عام 2016 للجهاز المركزي للمحاسبات، وطالب السلطات المعنية بمراجعة تلك المخالفات، وأنه يعمل لصالح المحامين.

يشار إلى أن لجنة التأديب يمكنها اتخاذ قرار بمنع المحالين للتأديب من مزاولة المهنة أو منعه لفترة معينة أو الاكتفاء بـ"لفت النظر"، أو رفض الطلب نهائياً.

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مصراوي Masrawy

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