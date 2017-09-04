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97 ألف مواطن يزورون حدائق سوهاج في عيد الأضحى

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97 ألف مواطن يزورون حدائق سوهاج في عيد الأضحى 97 ألف مواطن يزورون حدائق سوهاج في عيد الأضحى

التحرير

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صرح الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، باستمرار الأجهزة التنفيذية في متابعة الاحتفال برابع أيام عيد الأضحى.

وقال عبدالمنعم في بيان له اليوم الاثنين إن المواطنين في سوهاج واصلوا الاحتفال برابع أيام عيد الأضحى المبارك بالخروج إلى الحدائق العامة والنوادي والكورنيش الشرقى بمدينة ناصر وجزيرتى الذهور وقرمان والنوادى بحى الكوثر والاستاد الرياضى.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات بالديوان العام تتابع بشكل مستمر وطوال أيام العيد الحالة فى جميع مدن وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الجهات.

وأشار إلى أن إدارة مرور سوهاج أقامت الأكمنة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية، لتحقيق السيولة المرورية بمدينة سوهاج فى الأماكن التى تشهد ازدحاما مروريا خاصة فى الكورنيش الشرقى وميدان العروية والثقافة وشارع الجمهورية.

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وأضاف عبدالمنعم أن شرطة المسطحات المائية تشن دوريات بنهر النيل لمتابعة المراكب واللنشات والعبارات والتى يستقلها المواطنين للاحتفال بالعيد، وقامت العبارات التابعة للديوان العام بنقل ما يقرب من عشرة آلاف مواطن من وإلى جزيرتى الزهور وقرمان خلال أيام العيد حتى الآن.

بدوره، قال كمال أبوضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن عدد المواطنين المترددين على الاستاد الرياضى بلغ ما يقرب من ٦٥ ألفا خلال أيام العيد.

ولفت أبوضيف إلى أن عدد المترددين على نادى الرحلات بلغ أكثر من ٢٦ ألف مواطن، وجزيرة الزهور إلى أكثر من ٦ آلاف مواطن خلال أيام العيد.

وتابع: شهدت حمامات السباحة إقبالا من الشباب بالاستاد الرياضى ونادى الرحلات ومركز شباب فزارة بمركز جهينة.

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التحرير

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