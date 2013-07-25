وزير الخارجية الإماراتى يبحث فى اتصال هاتفى مع رئيس الحكمة الليبية الهجوم على سفارة الدولة

أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم مع الدكتور على زيدان رئيس الحكومة الليبية المؤقته لمتابعة ملابسات الهجوم الذى استهدف سفارة الدولة بطرابلس ومحاولة بعض الجماعات الإرهابية للإساءة للعلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الشيخ عبدالله بن زايد وجه الشكر خلال الاتصال لرئيس الحكومة على متابعته الشخصية للحادث.

وأدانت وزارة الخارجية الهجوم الإرهابى الذى استهدف سفارة الدولة فى طرابلس فجر اليوم الخميس وطالبت السلطات الليبية إجراء تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات هذا العمل الإجرامى والإسراع فى القبض على المتسببين فى الحادث.

واستدعت وزارة الخارجية سعادة الدكتور إدريس على القائم بالأعمال الليبى بالدولة على خلفية هذا العمل الإرهابي.