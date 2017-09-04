وفد كوري شمالي يتوجه لـ"روسيا" لحضور منتدى اقتصادي يشارك فيه رئيس كوريا الجنوبية

سول - (أ ش أ)

غادر وفد من كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، بلاده متجها إلى روسيا لحضور منتدى اقتصادي إقليمي سيشارك فيه أيضا وفد من حكومة كوريا الجنوبية وعلى رأسه الرئيس مون جاي إن.

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية،إن الوفد الكوري الشمالي برئاسة وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية كيم يونج جاي، غادر بيونج يانج متجها إلى فلاديفوستوك في روسيا لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي الثالث، المقرر عقده يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأضافت الوكالة أن الرئيس الكوري الجنوبي من المقرر أن يتوجه إلى فلاديفوستوك، الأربعاء المقبل، في زيارة لمدة يومين سيتخللها قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحة أن جاي إن أشار في وقت سابق إلى أنه يتوقع رؤية مسؤولين من كوريا الشمالية في المنتدى، لكنه لم يعلن إذا كان يخطط لعقد محادثات مع أي منهم.

يأتي ذلك مع تصاعد التوترات بين البلدين بعد أن أجرت كوريا الشمالية، أمس، اختبارا لقنبلة هيدروجينية، بينما أعلن جيش كوريا الجنوبية اليوم أن بيونج يانج بصدد إجراء تجربة جديدة لصاروخ باليستي عابر للقارات.

وأوضحت الوكالة أن زيارة جاي إن إلى روسيا موجهة جزئيا لكسب دعم موسكو لعقوبات جديدة وأقوى ضد كوريا الشمالية، بعد تجربتها النووية السادسة والأخيرة، والتي اجتذبت إدانات دولية من كل دول العالم تقريبا بما في ذلك حليفتها الأولى الصين.