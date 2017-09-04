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كوريا الجنوبية: نشر 4 منصات قريبا لإطلاق نظام الدفاع الصاروخي ثاد

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مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية: نشر 4 منصات قريبا لإطلاق نظام الدفاع الصاروخي ثاد

07:40 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

كوريا الجنوبية: نشر 4 منصات قريبا لإطلاق نظام الدفاع الصاروخي ثاد

سول - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها سوف تنشر – قريبا – أربع منصات لإطلاق نظام الدفاع الصاروخى " ثاد" فى اراضيها .

وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته مساء اليوم باللغة الانجليزية ، ان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أوضحت فى بيان بهذا الصدد انها رصدت مؤشرات تفيد بان تستعد لأجراء اختبار على صاروخ باليستى جديد.

وكانت كوريا الشمالية قد اجرت مؤخرا تجربة ناجحة على قنبلة هيدروجينية يمكن وضعها على صاروخ باليستي عابر للقارات

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Asha

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مصراوي Masrawy

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