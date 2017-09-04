​بالصور- إقبال كبير على حديقة الأزهر في اليوم الأخير لإجازة عيد الأضحى

كتبت- نسمة فرج:

تصوير- نادر نبيل:

واصل المصريون احتفالاتهم في اليوم الرابع لعيد الأضحى، بحديقة الأزهر، حيث شهدت إقبالا كبيرًا من قبل المواطنين الذين اصطحبوا معهم أبناءهم للاحتفالهم بآخر أيام عيد الأصخى وسط أجواء من البهجة والفرح.

وقال محمد إبراهيم، مدير حديقة الأزهر، إن الحديقة استقلبت 24 ألف زائر في رابع أيام عيد الأضحى حتى عصر اليوم.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحديقة تفتح أبوابها حتى الساعة العاشرة مساءً، لافتًا إلى أن أعداد الزائرين تضاعفت تدريجيا منذ بدء إجازة عيد الأضحى المبارك الجمعة الماضي.

وأوضح مدير حديقة الأزهر، أنه لم يتلق أي بلاغ حتى الآن بأية وقائع تحرش أو سرقة.

واحتفل المصريون الجمعة الماضية وعلى مدار 4 أيام، بعيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا دوام التقدم والازدهار لمصر.

وقال السيسي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "نستقبل نسائم هذه الأيام المباركة ونستلهم منها معاني التضحية والوفاء والرحمة، أتوجه إلى كل المصريين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وأضاف الرئيس: "أدعو المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام التقدم والرقي والازدهار"