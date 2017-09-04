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«محارب وريان» يقودان الأهلي للفوز على المنصورة وديًا

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«محارب وريان» يقودان الأهلي للفوز على المنصورة وديًا «محارب وريان» يقودان الأهلي للفوز على المنصورة وديًا

التحرير

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نظيره المنصورة، بلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، ضمن استعدادات الأهلي للموسم الجديد.

وبدأ الأهلي بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: حسين السيد ومحمد نجيب ومحمد هاني وباسم علي.

خط الوسط: عمرو السولية وهشام محمد ووليد سليمان وأحمد حمودي وجونيور أجايي.

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خط الهجوم: عماد متعب.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن أهدر عماد متعب ووليد سليمان أكثر من فرصة لإحراز أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى حسام البدري، المدير الفني للأهلي، 4 تبديلات بمشاركة أيمن أشرف وصبري رحيل وأحمد ياسر ريان وأحمد الشيخ بدلًا من محمد هاني وحسين السيد وعماد متعب وأحمد حمودي.

كما شارك كريم نيدفيد بدلًا من وليد سليمان في الدقيقة 9، فيما شارك أحمد حمدي بدلًا من جونيور أجايي، وفي الدقيقة 21 شارك إسلام محارب بدلًا من هشام محمد، وأكرم توفيق بدلًا عمرو السولية، وشهدت الدقيقة 35 نزول عمرو البركات بدلًا من باسم علي.

واستطاع إسلام محارب الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 33 و 36، بينما أحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من اللقاء من عرضية أحمد الشيخ من الجانب الأيمن.

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