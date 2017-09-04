السيسي يهنئ نور الشربيني على فوزها بلقب بطولة الصين

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تلقت نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً في الإسكواش اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتهنئتها على فوزها بلقب بطولة الصين المفتوحة أولى بطولات الموسم الجديد.

وأعربت نور عن سعادتها بالدعم والإهتمام الذي تلقته من رئيس الجمهورية مشددة على إنه يمنحها حافزًأ لمواصلة النجاح الذي تعتبره واجبها نحو الوطن.

وكانت نور قد حققت اللقب بالفوز على زميلتها نوران جوهر بثلاثة أشواط نظيفة لتستمر في مشوار حفاظها على صدارة التصنيف العالمي الذي تهيمن عليه 17 شهراً متتالياً.

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يذكر أن رئيس الجمهورية قام باتصال هاتفي عصر اليوم للاعب الاسكواش رامي عاشور لتهنئته على فوزه بلقب بطولة الصين لمنافسات الرجال.