أيهم أفضل.. العنب الأحمر أم الأسود أم الأبيض؟

- مصراوي

العنب من الفاكهة الغنية بالفيتامينات، المعادن ومضادات الأكسدة. والاختلاف الأساسي الظاهر بين أنواع العنب هو اللون. أكثر أنواع العنب شهرة هو الأحمر والأخضر والأسود. إذا كان أمامك العنب الأحمر والأخضر أيهما ستختار؟

استعرض موقع وكالة سبوتنيك بعض الحقائق التي قد تساعدكم في الاختيار.

العنب الأحمر

سواء أكنت تفضل العنب الأحمر بالبذور أو الخالي من البذور فإنه غني بالمكونات الغذائية الصحية المدهشة.

يحتوي العنب الأحمر على مادة الريسفيراترول بكميات كبيرة. لدى هذه المادة القدرة على تنظيف الشرايين وبالتالي حمايتك من الإصابة بتصلب الشرايين. كما تحميك من الالتهابات ومقاوم للسرطان. كما يحتوي العنب الأحمر أيضا على الأنثوسيانين والذي يتخلص بدوره من بعض المواد السامة في الدم. من المكونات الغذائية الأخرى المتواجدة في العنب الأحمر بيتا-كاروتين، مغنيسيوم، النحاس، الكالسيوم والحديد بالإضافة إلى فيتانين "ج" و "ه".

العنب الأخضر

قد لا يحتوي العنب الأخضر على نفس كمية المواد الغذائية المتواجدة في العنب الأحمر ولكن للعنب الأخضر القدرة على علاج مشاكل الجهاز الهضمي وتخليص الجسم من السموم. ويحتوي على كميات أكبر من الأوكساليت والذي يحفز على تكوين حصى المرارة.

العنب الأسود

يحتوي على فيتامينات "ج" و "ب1" و "ب6" بالإضافة إلى مركبي الكيرسيتين والريسفيراتول، ويعتبر من الأنواع الجيدة في تخفيض الكلسترول، وتقليل الإصابة بأمراض القلب، كما يحتوي على مواد تعرف بالأحماض الفينولية، التي تساعد في حماية الخلايا من مضاعفات مرض السكري.