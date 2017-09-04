اتصال هاتفي بين ميركل ورئيس كوريا الجنوبية بشأن تجربة بيونجيانج النووية
اتصال هاتفي بين ميركل ورئيس كوريا الجنوبية بشأن تجربة بيونجيانج النووية
07:28 م الإثنين 04 سبتمبر 2017
برلين - (د ب أ)
وعدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بالتضامن مع كوريا الجنوبية وذلك بعد التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية.
وأعلن شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية مساء اليوم الاثنين أن ميركل أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، أعرب خلالها الزعيمان عن تأييدهما لإقرار المجتمع الدولي سريعا لمزيد من العقوبات المشددة ضد حكومة بيونج يانج.
وأكد الزعيمان على أهمية تعزيز التشاور بين البلدين في هذا الصدد، وأشارا إلى أن الهدف المشترك لبرلين وسول يتمثل في تجنب حدوث تصعيد عسكري، وإتاحة الفرصة أمام التوصل إلى حل سلمي.
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