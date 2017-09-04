أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

اتصال هاتفي بين ميركل ورئيس كوريا الجنوبية بشأن تجربة بيونجيانج النووية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اتصال هاتفي بين ميركل ورئيس كوريا الجنوبية بشأن تجربة بيونجيانج النووية

07:28 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

اتصال هاتفي بين ميركل ورئيس كوريا الجنوبية بشأن تجربة بيونجيانج النووية

برلين - (د ب أ)
وعدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بالتضامن مع كوريا الجنوبية وذلك بعد التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية.

وأعلن شتيفن زايبرت المتحدث باسم الألمانية مساء اليوم الاثنين أن ميركل أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، أعرب خلالها الزعيمان عن تأييدهما لإقرار المجتمع الدولي سريعا لمزيد من العقوبات المشددة ضد حكومة بيونج يانج.

وأكد الزعيمان على أهمية تعزيز التشاور بين البلدين في هذا الصدد، وأشارا إلى أن الهدف المشترك لبرلين وسول يتمثل في تجنب حدوث تصعيد عسكري، وإتاحة الفرصة أمام التوصل إلى حل سلمي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تُغضب العالم - (تقرير)

    أخبار

  • الصين تدعو للعودة للحوار لحل أزمة كوريا الشمالية

    أخبار

  • الصين: تهديد بقطع العلاقات مع الدول التي تتعامل مع بيونج يانج

    أخبار

  • بريطانيا: العقوبات الجديدة على بيونجيانج يجب أن تستهدف عمالها في الخارج

    أخبار

إعلان

bf3f1c9e42.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين

ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين