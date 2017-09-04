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إعادة انتخابات الرئاسة في كينيا يوم 17 أكتوبر المقبل

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مصراوي Masrawy

إعادة انتخابات الرئاسة في كينيا يوم 17 أكتوبر المقبل

07:26 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

إعادة انتخابات الرئاسة في كينيا يوم 17 أكتوبر المقبل

نيروبي - (د ب أ)
أعلنت مفوضية الانتخابات في كينيا اليوم الاثنين إعادة إجراء انتخابات الرئاسة في البلاد يوم 17 اكتوبر المقبل، بعد الغاء نتائج الانتخابات التي جرت الشهر الماضي بسبب التزوير.

وقالت المفوضية إن المرشحين الوحيدين اللذين سيكونان في ورقة الاقتراع هما الرئيس الحالي اوهورو كينياتا وزعيم المعارضة رايلا اودينجا.

وتم تحديد الموعد الجديد بعد أن ألغت المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي نتيجة الانتخابات التي أجريت في الثامن من أغسطس، مستشهدة بمخالفات أثرت على سلامة الانتخابات.

وأظهرت النتائج الأولية، التي أعلنت في 11 أغسطس، فوز كينياتا بولاية ثانية بحصوله على 54 بالمئة من الأصوات، تلاه أودينجا بحصوله على 7.44 بالمئة.

وأدعى أودينجا أن أجهزة الكمبيوتر التابعة للمفوضية الانتخابية تعرضت للاختراق لمنح الفوز لكينياتا، وقدم التماسا إلى المحكمة العليا.

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