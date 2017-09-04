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عودة حركة القطارات بالشرقية

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مصراوي Masrawy

عودة حركة القطارات بالشرقية

07:23 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

عودة حركة القطارات بالشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:
عادت حركة قطارات خط "القاهرة - المنصورة" إلى طبيعتها مرةً أخرى، عقب رفع آثار تصادم جرار قطار بـ "تروسكيل" قرب مزلقان قرية "الدراكة" التابعة لدائرة مركز فاقوس في محافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بتصادم قطار الركاب القادم من القاهرة إلى المنصورة بدراجة بخارية "تروسكيل" أمام مزلقان قرية "الدراكة" التابعة لمركز فاقوس، دون وقوع خسائر بشرية.

وتسبب الحادث في تأخر حركة القطارات لمدة نصف ساعة، قبل رفع آثار الحادث من قضبان السكة الحديد، واستئناف الحركة مجددًا.

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