مطار القاهرة يسمح لمسئول غيني بالدخول بعد وصوله دون تأشيرة مسبقة

كتب- طه عبيد:

سمحت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، بدخول "الفا عثمان كامارا" نائب رئيس اتحاد كرة القدم في غينيا كوناكرى، بدون تأشيرة دخول مسبقة بعد موافقة وزارة الخارجية على استثناء المسئول الغيني من مبدأ المعاملة بالمثل، لوصوله بجواز دبلوماسي بدون تأشيرة مسبقة.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة مصر للطيران رقم 844 القادمة من تونس، تبين وجود ألفا عثمان كامارا نائب رئيس اتحاد كرة القدم في غينيا كوناكرى، قادمًا بجواز دبلوماسي بدون تأشيرة دخول مسبقة.

وأضافت المصادر، أنه تم الاتصال بالسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الجوازات، والذي طلب تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل على نائب رئيس اتحاد الكرة الغينى إلا أن السفير الغينى لدى مصر قدم اعتذارا للخارجية المصرية وتم قبول الاعتذار، واستثناء المسئول الغيني من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عليه والسماح بدخوله إلى البلاد.