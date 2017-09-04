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روسيا: يجب أن ترد الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بهدوء واتزان

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مصراوي Masrawy

: يجب أن ترد الأمم المتحدة على بهدوء واتزان

06:59 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

روسيا: يجب أن ترد الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بهدوء واتزان

نيويورك - (د ب أ)
دعا السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مجلس الأمن الدولي إلى تجنب اتخاذ اجراءات من شأنها تأجيج الوضع مع كوريا الشمالية.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع طارئ للمجلس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك "هناك حاجة ملحة للحفاظ على الهدوء والامتناع عن اتخاذ إجراء يمكن أن يزيد من حدة التوتر" خلال الرد على كوريا الشمالية.

وأكد نيبينزيا أنه لا يمكن ان يكون هناك حل عسكري للقضايا التي تعصف بشبه الجزيرة الكورية الشمالية، داعيا المجتمع الدولي إلى "عدم الانزلاق نحو الانفعالات، والتعامل بطريقة هادئة ومتوازنة".

وأضاف أن هذا الصراع اكتسب "زخما خطيرا".

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مصراوي Masrawy

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