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فرغلي: أصحاب المعاشات لم يجدوا جنيهًا واحدًا في ماكينات الصرف

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فرغلي: أصحاب المعاشات لم يجدوا جنيهًا واحدًا في ماكينات الصرف فرغلي: أصحاب المعاشات لم يجدوا جنيهًا واحدًا في ماكينات الصرف

التحرير

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قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، صرفت المعاشات «إعلاميًا» فقط، دون أن يتم صرفها فعليًا، لافتًا إلى أن «9 مليون مواطن مستحق للمعاش اتجهوا لماكينات الصرف في الموعد المحدد، ولم يجدوا جنيه واحد».

أضاف فرغلي، خلال مداخلة عبر فضائية «LTC»، الاثنين، «فوجئنا بتصريحات للوزيرة إن القبض يوم 1 في الشهر، يعني أول يوم العيد، وبتقول 300 ألف صرفوا، لكن الحقيقة إن الـ300 ألف دول بيصرفوا طول عمرهم يوم 1، لكن بقية الـ9 مليون بيصرفوا يومي 5 و10 في الشهر».

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تابع: «الوزيرة ترفض التعامل معنا وبيننا صدام مستمر، ورفعت درجة الاحتقان بين المواطنين، لما 9 مليون أسرة، يُشكلوا 40% من المواطنين، يُدخل عليهم العيد من غير جنيه واحد، يعملوا إيه؟».

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التحرير

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