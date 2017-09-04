«التحرير» ترصد كواليس 165 ساعة عمل لـ«نقل البرلمان» بدور الانعقاد الثاني

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تسعة أشهر قضاها النواب خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان، ما بين الجلسات العامة، واجتماعات اللجان النوعية، التي شهدت الكثير من الأحداث والكواليس الخاصة في أثناء مناقشة قضايا وملفات مختلفة..

«التحرير» يرصد خلال حلقات تنشرها بشكل دوري الكواليس التي دارت داخل اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الثاني، ويرصد «التحرير» خلال حلقة اليوم كواليس ما دار داخل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التي ترأسها النائب اللواء سعيد طعيمة.

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حوار| وكيل اللجنة: القطاع الخاص الحل الوحيد لأزمات النقل

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن وزارة النقل بها خسائر كبيرة، ولا تمتلك الموارد اللازمة لتطوير السكة الحديد وتدريب الكوادر اللازمة، والجميع على علم بذلك، لافتًا إلى أن تطوير خطوط السكة الحديد وتطوير النقل أهم أولويات اللجنة.

وأضاف قرقر، فى حواره لـ«التحرير»، أنه ليس هناك أى خطة بديلة لتطويرالخدمة إلا من خلال مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل، من أجل تحسين الخدمة وصُنع تنافسية، بشرط الحفاظ على مرافق النقل العام سواء مترو الأنفاق أو السكة الحديد أو وسائل نقل عام، لأن تلك المرافق تخدم المواطن محدود الدخل.. وإلي نص الحوار.





