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انخفاض 30% في أسعار الخضروات والفاكهة برابع أيام العيد

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انخفاض 30% في أسعار الخضروات والفاكهة برابع أيام العيد انخفاض 30% في أسعار الخضروات والفاكهة برابع أيام العيد

التحرير

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شهدت الأسواق حالة من الهدوء التام، اليوم الاثنين، صاحبها ركود في عملية البيع والشراء، مما أدى إلى انخفاض الأسعار لما يقرب من 30% عما كانت عليه قبل عيد الأضحى.

اليوم
وتراوحت أسعار الخضروات في سوق الجملة، فالطماطم بين 3 و5 جنيهات للكيلوجرام، والبطاطس بين 2.4 و3.6 جنيه، والكوسة بين 3 و6 جنيهات، والبامية بين 10 و14 جنيها، أما الفاصوليا فبلغت 6 جنيهات.

وسجلت الطماطم فى سوق التجزئة سعرا بين 5 و6 جنيهات للكيلوجرام، والبامية بين 12و 15 جنيها، وصل سعر كيلو جرام البطاطس إلى 5 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات.

وتباينت أسعار الفاكهة في سوق الجملة، فالكيلو جرام من التين البرشومى بلغ سعره نحو 6 و10 جنيهات، والجوافة نحو 3 و6 جنيهات، والرمان نحو 3 و6.5 جنيه للكيلو، والمانجو العويس نحو 12 و18 جنيها، والسكرى نحو 7 و10 جنيهات، والزبدية نحو 6.5 و8 جنيهات.

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أما سعر التين البرشومى بسوق التجزئة فقد سجل نحو 10 جنيهات للكيلوجرام، والجوافة نحو 8 جنيهات للكيلوجرام، والرمان نحو 7 جنيهات للكيلوجرام، والمانجو العويس نحو 25 جنيها للكيلوجرام، والسكرى والزبدية نحو 10 و12 جنيها للكيلوجرام.

«الركود» السر
وقال محمد على أحد تجار سوق التجزئة بالسيدة زينب إن الأسعار انخفضت لما يقرب من 30% وذلك تأثرا بعطلة عيد الأضحى المبارك وقلة الإقبال على الشراء، مضيفا أن السوق عرض وطلب وكلما قل الطلب انخفضت الأسعار.

وأيده في رأيه، جمال عيد عضو شعبة الخضار والفاكهة، مشيرا إلى أن عيد الأضحى أثر إلى حد بعيد على الأسواق، لافتا إلى أن الأسعار ستشهد مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة إلى حين عودة العمل والطلب على السلع مجددا.
 

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التحرير

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