6700 زائر لمتحف النيل بأسوان في عيد الأضحى

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شهد متحف النيل بأسوان توافد المواطنين في رابع أيام عيد الأضحي المُبارك، إذ بلغ عدد زوار المتحف حتى الآن 6700 زائرًا.

وصرح المهندس هشام فرغلى مدير متحف النيل بأسوان، بأن المتحف استقبل فى اليوم الأول للعيد 700 زائر، وفى اليوم الثاني 1800 زائر، و3 آلاف زائر فى اليوم الثالث، وفى اليوم الرابع حوالى 1200 زائر.

وأشار فرغلى في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين إلى أن المتحف يُعد تحفة حضارية جديدة أضيفت إلى الخريطة السياحية للمحافظة، حيث يقع على مساحة 15 فدانا، ويعد حلقة وصل جديدة بين مصر ودول حوض النيل.

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وأوضح أن الهدف من إنشاء المتحف كان تخليد تاريخ النيل بدايةً من رحلتة من دول المنبع إلى المصب فى عمل متحفى يجمع دول حوض النيل.

وأضاف مدير متحف النيل بأسوان: يضم المتحف ماكيتات ومجسمات للمنشآت المقامة على نهر النيل فى مصر، وأهمها مجسم للسد العالى وخزان أسوان، كما يضم مجسما لسحارة سرابيوم التى تمر أسفل قناة السويس الجديدة، والتى تهدف لرى العديد من مساحات الأراضى بمنطقة القناة، فضلا على أنه يضم مجسما لعدد من غابات النيل فى أحد أركان المتحف مُطعّما بعدد من الحيوانات التى تعيش على ضفتى نهر النيل.