حصاد «نقل البرلمان» بدور الانعقاد الثاني: 5 مشروعات قوانين.. و62 طلب إحاطة

التحرير

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عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب سعيد طعيمة، خلال دور الانعقاد الثاني المنتهي للمجلس، 108 اجتماعات خلال 165 ساعة عمل، ناقشت اللجنة خلالها نحو 101 موضوع خاص بقطاعات اللجنة المختلفة، وأيضًا عدة قوانين و3 اتفاقيات دولية، و62 طلب إحاطة.

ورصدت "التحرير" حصيلة أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي وهي:

القوانين:

ناقشت اللجنة 5 مشروعات قوانين، يأتى فى مقدمتها مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى بين المحافظات، الذى استعرضته اللجنة فى نهاية دور الانعقاد الثاني، وتم تأجيل الموافقة عليه لعدم اكتمال النصاب، إضافة إلى مناقشة اللجنة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية للأنفاق، وطلبت من الحكومة إعادة مراجعته مرة أخرى فى ضوء ملاحظات اللجنة، فضلًا عن مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الموانى المتخصصة والجافة، ووافقت عليه اللجنة، وأعدت تقريرًا بالتعديلات التى أدخلتها عليه وعرضته على المجلس الذى وافق على ما رأته اللجنة.

ناقشت أيضًا مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السكة الحديد، الذى تمت مناقشته، وطلبت اللجنة من الحكومة إعادة مراجعته مرة أخرى فى ضوء ملاحظات اللجنة، موضحًا أن اللجنة ناقشت مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، مقدم من النائب سليمان وهدان وثمانين عضوًا، بشأن التوكيلات الملاحية، وقد رأت اللجنة رفض مشروع القانون لشبه عدم دستورية مواده.

وأخيرًا مناقشة اللجنة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017 / 2018، إضافة إلى مناقشة مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/ 2018.

الاتفاقيات الدولية:

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ناقشت اللجنة 3 اتفاقيات دولية، الأولى متعلقة بالتعاون البحرى بين مصر والبحرين، إضافة إلى مسألة التعاون البحرى بين مصر وموريتانيا، واتفاقية ثالثة خاصة باتفاق للحصول على قرض بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكورية لتمويل مشروعات خاصة بالسكة الحديد.

طلبات الإحاطة:

ناقشت اللجنة 62 موضوعًا متنوعًا ما بين طلب إحاطة وسؤال، وذلك فى كل القطاعات المتعلقة باختصاصات اللجنة، إضافة إلى مناقشة اللجنة 19 موضوعًا متنوعًا من اختصاصاتها، وذلك إما بناءً على إحالة من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أو بناءً على خطة عمل اللجنة.

وناقشت أيضًا 28 موضوعًا متعلقًا بالطرق والكباري، و20 موضوعًا خاصًا بالنقل البحري، والموانى البحرية، والجافة، و4 موضوعات خاصة بالنقل البري، و4 موضوعات خاصة بقناة السويس، وموضوعين خاصين بالنقل النهري، و37 موضوعًا خاص بالسكة الحديد والأنفاق، فضلًا عن 6 موضوعات متنوعة ما بين زيارات ميدانية، وخطة وزارة النقل، وخطة عمل اللجنة.

الاجتماعات:

وعقدت اللجنة عدة اجتماعات مع مسئولى قطاع النقل البحري، وهيئة السلامة البحرية، وسعت مع وزارة التعاون الدولى لتدبير منح تخصص لأجهزة السلامة البحرية، وأعدت اللجنة فى هذا الموضوع مذكرتين ركزت من خلالهما على ضرورة تدبير أجهزة السلامة البحرية على كل مراكب الصيادين فى شكل دعم مباشر للصيادين ولمهنة الصيد التى تستحق كل الاهتمام.

اجتماع تطوير خدمات نقل السكك الحديدية، ودراسة أسباب خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكيفية الاستفادة من الطاقات المتاحة للهيئة، المادية، أو البشرية، أو الفنية.