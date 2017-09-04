الفستان المكشوف والبدلة الشفافة.. 8 إطلالات «مسروقة» لـ«هيفاء وهبي»

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رمز الأناقة والرقة والتألق، واحدة من الفنانات الأكثر إثارة للجدل بملابس تجمع بين الرقي والجاذبية والجرأة في نفس الوقت، وأصبحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرًا مصدر إلهام لكثير من الفنانات اللاتي لا يخجلن من الظهور بنفس ملابسها، لكن هل تقلّد هيفاء وهبي الأخريات؟.. هذا ما سنوضحه فيما يلي..

1- جينيفر لوبيز

فازت المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز على لقب صاحبة أفضل فستان في حفل توزيع جوائز "الميوزيك أوردز" عام 2011، حيث تألقت بفستان طويل أسود اللون مكشوف الكتفين، ولم تخجل هيفاء وهبي من اختيار نفس الفستان لإحياء حفل رأس السنة ببيروت عام 2012.

وهي ليست المرة الأولى، التي تقلد فيها هيفاء المغنية الأمريكية لوبيز"، ففي عام 2013 ظهرت خلال إحيائها الحفل الغنائي لمهرجان "إهمج" اللبناني ببدلة شفافة سبق، وظهرت بها "جينيفر" في إحدى حفلاتها.

2- كاتي بيري

في عام 2010 أثناء حضورها حفل MTV Movie Awards 2010، لفتت المغنية الأمريكية كاتي بيري الأنظار إليها بفستان قصير مكسو بطبقة من الشيفون المرصع بالترتر اللامع، وهو ما فضلت هيفاء وهبي ارتداءه أيضًا في إحدى حلقات برنامج "أبشر" مع الإعلامي نيشان في نوفمبر من نفس العام.

3- جيجي حديد

في أبريل الماضي، ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة شبابية وعملية، حيث ارتدت بنطلون جينز مزينًا بالألون والرسوم من علامة Tommy Hilfiger x Gigi Hadid، واستوحت تلك الإطلالة بشكل كبير من عارضة الأزياء الأمريكية، فلسطينية الأصل، جيجي حديد، حيث كانت الموديل المسؤولة عن الترويج للعلامة التجارية.

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وكانت هيفاء قد قلّدت جيجي حديد مرة سابقة في سبتمبر من العام الماضي، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ارتدت فيها تنورة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف، يعلوها توب بسيط أبيض اللون، وهو نفس ما ظهرت به جيجي قبلها، مع اختلاف لون التنورة وشكلها، لكن جاءت بنفس التصميم.

4- بيونسيه

في عام 2015 ارتدت النجمة هيفاء وهبي فستانًا مثيرًا بنفسجي اللون في أثناء حضورها مهرجان كان السينمائي، وأوضحت أنه للمصمم العالمي Roberto Cavalli، ورغم تأكيدها أن الفستان مصمم خصيصًا لها، فإن المغنية الأمريكية "بيونسيه" سبقتها بارتداء فستان يتشابه كثيرًا معه في جولتها الفنيّة "The Mrs. Carter Show"، وكان لنفس المصمم أيضًا.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تستوحى فيها هيفاء إطلالاتها من بيونسيه، ففي كواليس مسلسلها الأخير "الحرباية"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، ظهرت هيفاء بفستان قصير أبيض اللون تكسوه طبقة أخرى شفافة، جاء متطابقًا إلى حد كبير مع آخر ظهرت به بيونسيه، لكن بلون مختلف.

5- دانيللا رحمة

في أكتوبر عام 2015، نشرت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة لها بفستان قصير من الأبيض والأسود من تصميم دار Balmain، لكنها لم تكن الأولى التي ترتدي هذا الفستان، حيث ظهرت به في وقت سابق الإعلامية اللبنانية "دانييللا رحمة"، والتي نشرت صورتها بالفستان قبل هيفاء بعدة ساعات.