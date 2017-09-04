الصين تدعو للعودة للحوار لحل أزمة كوريا الشمالية

نيويورك - (د ب أ)

قالت الصين، اليوم الاثنين، إن الوضع فيما يتعلق بكوريا الشمالية يتدهور ،ً ودعت للعودة إلى الحوار لحل الأزمة.

وقال سفير الصين، لدى الأمم المتحدة، ليو جيه يي، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن اختبار قنبلة هيدروجينية من جانب كوريا الشمالية، إن جميع الأطراف المعنية بإنهاء مساع كوريا الشمالية لامتلاك أسلحة نووية، يجب أن تبذل جهودا لمنع المزيد من التدهور.

ودعا ليو للعودة إلى الحوار، وفقاً لمبادرة مشتركة قدمتها كلاً من روسيا والصين.

وأضاف ليو بأنه يجب على كوريا الشمالية أن تمتثل بشكل مباشر للإرادة الصارمة للمجتمع الدولي بشأن نزع الأسلحة النووية من شبة الجزيرة الكورية.

وتابع أن الصين لن تسمح أبداً بالفوضى والحرب في شبه الجزيرة الكورية.

كانت وزارة الخارجية الصينية قد تقدمت باحتجاج رسمي للسفارة الكورية الشمالية اليوم الاثنين لإبداء استيائها من قيام بيونجيانج باختبار قنبلة هيدروجينية.