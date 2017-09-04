أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الصين تدعو للعودة للحوار لحل أزمة كوريا الشمالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصين تدعو للعودة للحوار لحل أزمة

06:42 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

الصين تدعو للعودة للحوار لحل أزمة كوريا الشمالية

نيويورك - (د ب أ)
قالت الصين، اليوم الاثنين، إن الوضع فيما يتعلق بكوريا الشمالية يتدهور ،ً ودعت للعودة إلى الحوار لحل الأزمة.

وقال سفير الصين، لدى الأمم المتحدة، ليو جيه يي، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن اختبار قنبلة هيدروجينية من جانب كوريا الشمالية، إن جميع الأطراف المعنية بإنهاء مساع كوريا الشمالية لامتلاك أسلحة نووية، يجب أن تبذل جهودا لمنع المزيد من التدهور.

ودعا ليو للعودة إلى الحوار، وفقاً لمبادرة مشتركة قدمتها كلاً من والصين.

وأضاف ليو بأنه يجب على كوريا الشمالية أن تمتثل بشكل مباشر للإرادة الصارمة للمجتمع الدولي بشأن نزع الأسلحة النووية من شبة الجزيرة الكورية.

وتابع أن الصين لن تسمح أبداً بالفوضى والحرب في شبه الجزيرة الكورية.

كانت وزارة الخارجية الصينية قد تقدمت باحتجاج رسمي للسفارة الكورية الشمالية اليوم الاثنين لإبداء استيائها من قيام بيونجيانج باختبار قنبلة هيدروجينية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصين: تهديد بقطع العلاقات مع الدول التي تتعامل مع بيونج يانج

    أخبار

  • سويسرا تعرض التوسط في النزاع بشأن كوريا الشمالية

    أخبار

  • بريطانيا: العقوبات الجديدة على بيونجيانج يجب أن تستهدف عمالها في الخارج

    أخبار

  • اليابان تطالب مجلس الأمن بممارسة "أقصى ضغط" على كوريا الشمالية

    أخبار

إعلان

22df86607f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية