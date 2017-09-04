كيف قضى الإعلاميون إجازة عيد الأضحى؟

كتبت - ندى شريف:

يبدو أن عيد الأضحى مختلف على الإعلاميين حيث حرص معظمهم على اقتناص إجازة قبل العيد بأسبوع، ومنهم من بدأ إجازته قبل شهر.

واجتمع في الأراضي المقدسة كل من الإعلامي أحمد موسى الذي حرص على تقديم تغطية خاصة لمدة 5 أيام متوالية لنقل مناسك الحج وحضر أيضًا لقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية مع أسر الشهداء والمصابين الذين حج على نفقة المملكة السعودية.

كما نشر الإعلامي عمرو الليثي صورًا له من الأراضي المقدسة أثناء أداء للفريضة مع الفنان كريم عبدالعزيز.

فيما سافر الإعلامي رامي رضوان يوم الثلاثاء الماضي قبل العيد بيومين بصحبة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم ونشرا صورًا على موقع الانستجرام الخاص بهم.

كما سافر الإعلامي أحمد شوبير مع زوجته والذي قام بتسجيل عدد من الحلقات الرياضية المسجلة كما حرص أيضاً الإعلامي عمرو خليل علي تغطية الحج لقناة "دي أم سي".

بينما كان الإعلامي عمرو عبدالحميد يحتفل بمولودة الجديد في "روسيا" وقام بنشر صور له في غرفة العمليات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بينما حرص الإعلامي أسامة كمال على قضاء إجازته في المنزل نظراً للإرهاق الشديد حيث انه قام بتسجيل عدد حلقتين مسجلتين قبل الاجازة ليوم الجمعة الماضي و الثلاثاء القادم بينما سجلت إيمان الحصري عدد حلقات مسجلة أيضًا لبقية الأيام.

وحرص الإعلامي وائل الابراشي على قضاء إجازته في إيطاليا حيث غادر قبل العيد بـ10 أيام، بينما يقضي الإعلامي عمرو أديب بعد توقف برنامجه "كل يوم" لمدة شهر التي تعتبر عطلته السنوية مع زوجته الإعلامية لميس الحديدي العيد في جولة أوروبية.