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مصرع شاب بكفر الشيخ سقط من أعلى سطح منزله

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مصراوي Masrawy

مصرع شاب بكفر الشيخ سقط من أعلى سطح منزله

06:45 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

مصرع شاب بكفر الشيخ سقط من أعلى سطح منزله

كفر الشيخ - إسلام عمار:
لقي شابًا مصرعه، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من علو بمنزله الكائن في قرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ.

تلقى مدير الأمن اللواء أحمد صالح إخطارًا من العميد عبد الحليم فايد، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بوصول إشارة من إحدى المستشفيات الخاصة، بوفاة المدعو "فؤاد م.ا"، 23 سنة - حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بقرية شنو دائرة المركز، متأثرًا بإصابة في الرأس والقدمين، نتيجية سقوطه من علو.

وكشفت تحريات الرائد رامي شرف الدين، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونه النقيب محمد سمير، تحت إشراف العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، أن المتوفي سقط من أعلى سطح منزله الكائن بقرية شنو دائة المركز، بعد أن اختل توازنه، أثناء تفقده خزان المياه الخاص بمنزله، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 1317 لسنة 2017 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

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مصراوي Masrawy

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