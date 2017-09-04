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الأهلي يضم عبدالله الشامى 3 سنوات

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الأهلي يضم عبدالله الشامى 3 سنوات الأهلي يضم عبدالله الشامى 3 سنوات

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كتب: أحمد سعيد وأحمد شحاتة

نجح عصام سراج مدير التعاقدات بالأهلي فى ضم المدافع السوري عبدالله الشامي لمدة ثلاث سنوات لصفوف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي فى صفقة انتقال حر.

وأكد عصام سراج أن اللاعب اجتاز الاختبارات الطبية التي أجريت له فى لبنان وأُرسل منها نسخة لطبيب الفريق الدكتور خالد محمود للاطلاع عليها وبعدها تم التوقيع رسميًا،ومن المقرر أن يحضر اللاعب إلى القاهرة فور الانتهاء من الحصول على التاشيرة.

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وأضاف سراج أن التعاقد تم من خلال التواصل مع أحد وكلاء اللاعبين ثم توجه بعدها إلى لبنان لإتمام الصفقة مع اللاعب. 

«الشامي» من مواليد 94 وبدأ فى الطليعة السورى ثم انتقل للصفا اللبنانى الذى قام اللاعب بفسخ تعاقده معه مؤخرًا حتى يتمم إجراءات انتقاله للأهلي فى صفقة انتقال حر.

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