سفير إيطاليا سيتسلم منصبه بالقاهرة في 14 سبتمبر الجاري

روما - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، اليوم الاثنين، أن سفير بلاده لدى مصر جيامباولو كانتيني سيتسلم منصبه بالقاهرة في 14 سبتمبر الجاري.. لافتا إلى أنه في اليوم نفسه، سيباشر السفير المصري هشام بدر مهامه في روما.

ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن ألفانو قوله - في جلسة إحاطة أمام لجنتي الشؤون الخارجية لمجلسي البرلمان الإيطالي عن العلاقات بين إيطاليا ومصر، بعد قرار الحكومة إعادة سفيرها لدى القاهرة - إن "مصر شريك لا غنى عنه بالنسبة لإيطاليا وكذلك إيطاليا بالنسبة لمصر، لذا فمن المستحيل ألا يكون لبلدينا حوار سياسي ودبلوماسي رفيع المستوى".

ولفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن إرسال السفير كانتيني إلى القاهرة، يهدف إلى تعزيز الالتزام السياسي والأخلاقي للحكومة الإيطالية بغية السعي إلى الحقيقة، حول ملابسات قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني .