الصين: تهديد ترامب بقطع العلاقات مع الدول التي تتعامل مع بيونج يانج ظالم
الصين: تهديد ترامب بقطع العلاقات مع الدول التي تتعامل مع بيونج يانج ظالم
06:19 م الإثنين 04 سبتمبر 2017
بكين - (أ ش أ)
قالت وزارة الدفاع الصينية إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع الدول التي تتعامل مع كوريا الشمالية غير مقبول وظالم.
وقال المتحدث باسم الوزارة قنج شوانج ـ وفقا لما ذكرته قناة (سكاي نيوز) اليوم الإثنين ـ إن الصين بذلت جهودا كبيرة لحل المشكلة النووية لكوريا الشمالية سلميا وإن مصالحها تتعرض للتهديد والضرر.
وكان دونالد ترامب قد لوح أمس ـ في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع (تويتر) ـ بقطع العلاقات التجارية مع الدول التي ترتبط بأنشطة تجارية مع كوريا الشمالية، جاء ذلك ردا على إعلان بيونج يانج إجراء أقوى تجربة نووية في تاريخها.
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