الصين: تهديد ترامب بقطع العلاقات مع الدول التي تتعامل مع بيونج يانج ظالم

بكين - (أ ش أ)

قالت وزارة الدفاع الصينية إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع الدول التي تتعامل مع كوريا الشمالية غير مقبول وظالم.

وقال المتحدث باسم الوزارة قنج شوانج ـ وفقا لما ذكرته قناة (سكاي نيوز) اليوم الإثنين ـ إن الصين بذلت جهودا كبيرة لحل المشكلة النووية لكوريا الشمالية سلميا وإن مصالحها تتعرض للتهديد والضرر.

وكان دونالد ترامب قد لوح أمس ـ في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع (تويتر) ـ بقطع العلاقات التجارية مع الدول التي ترتبط بأنشطة تجارية مع كوريا الشمالية، جاء ذلك ردا على إعلان بيونج يانج إجراء أقوى تجربة نووية في تاريخها.