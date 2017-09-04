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الصين: تهديد ترامب بقطع العلاقات مع الدول التي تتعامل مع بيونج يانج ظالم

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مصراوي Masrawy

الصين: تهديد بقطع العلاقات مع الدول التي تتعامل مع بيونج يانج ظالم

06:19 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

الصين: تهديد ترامب بقطع العلاقات مع الدول التي تتعامل مع بيونج يانج ظالم

بكين - (أ ش أ)
قالت وزارة الدفاع الصينية إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع الدول التي تتعامل مع غير مقبول وظالم.

وقال المتحدث باسم الوزارة قنج شوانج ـ وفقا لما ذكرته قناة (سكاي نيوز) اليوم الإثنين ـ إن الصين بذلت جهودا كبيرة لحل المشكلة النووية لكوريا الشمالية سلميا وإن مصالحها تتعرض للتهديد والضرر.

وكان دونالد ترامب قد لوح أمس ـ في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع (تويتر) ـ بقطع العلاقات التجارية مع الدول التي ترتبط بأنشطة تجارية مع كوريا الشمالية، جاء ذلك ردا على إعلان بيونج يانج إجراء أقوى تجربة نووية في تاريخها.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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