اشتباكات مسلحة تُشعل قرية بلا ثأر في قنا وتسقط قتيلاً و3 مصابين

قنا - عبد الرحمن القرشي:

شهدت قرية كرم عمران جنوبي محافظة قنا، والمصنفة ضمن القرى الخالية من الثأر، اشتباكات مسلحة اليوم الإثنين بين عائلتين، إثر خلاف بين شباب كلا الطرفين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

تلقى مدير الأمن اللواء علاء العياط إخطارًا بمصرع: عبد العزيز إسماعيل (60 سنة)، وإصابة محمود حامد حسين (50 سنة) بطلق ناري في الوجه، ومحمد محمود إسماعيل (21 سنة) بطلق ناري في البطن، وعبد المنعم رشاد حسين (28 سنة) بطلق نارى في القدم، نقلوا إلى مستشفى قنا العام.

انتقلت أجهزة الأمن إلى القرية، وفرض كردون أمني بين كلا العائلتين لمنع تجدد الاشتباكات، وحرر محضر بالواقعة، أحيل إلى النيابة للتحقيق.