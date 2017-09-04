أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

اشتباكات مسلحة تُشعل قرية بلا ثأر في قنا وتسقط قتيلاً و3 مصابين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اشتباكات مسلحة تُشعل قرية بلا ثأر في قنا وتسقط قتيلاً و3 مصابين

06:14 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

اشتباكات مسلحة تُشعل قرية بلا ثأر في قنا وتسقط قتيلاً و3 مصابين

قنا - عبد الرحمن القرشي:
شهدت قرية كرم عمران جنوبي محافظة قنا، والمصنفة ضمن القرى الخالية من الثأر، اشتباكات مسلحة اليوم الإثنين بين عائلتين، إثر خلاف بين شباب كلا الطرفين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

تلقى مدير الأمن اللواء علاء العياط إخطارًا بمصرع: عبد العزيز إسماعيل (60 سنة)، وإصابة محمود حامد حسين (50 سنة) بطلق ناري في الوجه، ومحمد محمود إسماعيل (21 سنة) بطلق ناري في البطن، وعبد المنعم رشاد حسين (28 سنة) بطلق نارى في القدم، نقلوا إلى مستشفى قنا العام.

انتقلت أجهزة الأمن إلى القرية، وفرض كردون أمني بين كلا العائلتين لمنع تجدد الاشتباكات، وحرر محضر بالواقعة، أحيل إلى النيابة للتحقيق.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نائب فرشوط يرد على واقعة محاولته إخراج سجينات من مركز شرطة بالقوة

    أخبار

  • مصدر أمني: حصار قرى "الدم والنار" بقنا لتطهيرها من السلاح

    أخبار

  • مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص

    أخبار

  • بالأسماء.. الشرطة تكثف البحث عن الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا

    أخبار

إعلان

0429b474f1.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم