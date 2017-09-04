بالصور.. سوهاجية عن نزهة المراكب النيلية في العيد: "ليست آمنة"

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضرب الإهمال المراكب واللنشات النهرية بمحافظة سوهاج، خلال أيام عبد الأضحى المبارك، بالرغم من توافد مئات الأسر بشكل يومي، لاعتبارها نزهة رخيصة الثمن، غير مكلفة، وافتقدت غالبية المراكب واللنشات النهرية، اشتراطات الأمن والسلامة، التي من شأنها سلامة مستقليها..

وأكد عدد من الأهالي، أن أصحاب اللنشات حمّلوها بأعداد مضاعفة عن المقررة تحميلها قانونًا، بالإضافة إلى عدم وجود عوامات وسترات للإنقاذ في حالات الغرق، فضلاً عن رفع أسعار التذاكر.

وعن خوف المواطنين من استقلال تلك اللنشات، قال أحمد برعي، موظف من مدينة سوهاج، إنه يستقل تلك الوسائل مضطرًا خلال عيدي الفطر والأضحى، بسبب إلحاح أبنائه وزوجته، مضيفًا أن سائقي اللنشات يقومون بتحميل أعداد تزيد عن الضعف نظرًا لتوافد المواطنين على الشاطئ رغم استنكار المواطنين عن تلك الأعداد.

وطالب محمد السيد، مدرس من مدينة سوهاج، بتعيين خدمات من شرطة المسطحات الأمنية لمنع تحميل ركاب أزيد من الأعداد المقرر، واستغلال المواطنين، مضيفًا أنه يجب أن تكون هناك مراجعة أمنية لاشتراطات السلامة والصحة في كافة اللنشات والمراكب النيلية قبل الأعياد والمناسبات السنوية التي تتزايد فيها أعداد المواطنين لاستقلال اللنشات.

ولفت عبد الرحمن محمد، من مدينة سوهاج، إلى أن غياب الصيانة، يتسبب أحيانًا كثيرة في تعطل اللنشات وسط المياه، وهي محملة بالركاب، ويتم الاستعانة بلنش آخر لنقل الركاب في عرض مياه النيل.

مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، قال لـ"مصراوي": إن هناك حملات تتم على اللنشات والمراكب النهرية التي تقوم بتحميل المواطنين للتنزه وقضاء إجازة العيد في مياه نهر النيل، للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الأمنية والقانونية اللازمة، مضيفًا أنه يجري تحرير محاضر للنشات المخالفة والمراكب غير المطابقة للمواصفات.