حبس مدير مركز شباب بالشرقية بعد مصرع شاب صعقا بالكهرباء

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، حبس مدير مركز شباب قرية "بهجات" بالزقازيق 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الإهمال الجسيم الذي أودى بحياة شاب صعقًا بالكهرباء داخل المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوصول "محمد السيد متولي أحمد" 19 عامًا، مُقيم بقرية "بهجات" لمستشفى الأحرار، جثة هامدة.

وتبين من التحريات، أنه أثناء لعب الشاب باللعب داخل الملعب الخماسي بالمركز، تعرض لصعق كهربائي ولفظ حياته على الفور، فيما اتهمت أسرته القائمين على إدارة النادي بالإهمال والتسبب في موته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10309 إداري الزقازيق لسنة 2017، وجرى التحفظ على مدير المركز، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.