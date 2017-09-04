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إعدام 3 أطنان أغذية فاسدة وإغلاق 123 منشأة مخالفة بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

إعدام 3 أطنان أغذية فاسدة وإغلاق 123 منشأة مخالفة بالدقهلية

05:42 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

إعدام 3 أطنان أغذية فاسدة وإغلاق 123 منشأة مخالفة بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إعدام 3 أطنان لحوم وأغذية وعصائر فاسدة خلال حملات مكثفة شنتها إدارة مراقبة الأذية طوال أيام عيد الأضحى.

وأضاف مكي في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الحملة مرت على 389 منشأة غذائية وجرت التوصية بغلق 122 منشأة لوجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات.

وأكد مكي أن الحملة سحبت 506 عينة أغذية متنوعة لتحليلها بالمعامل المركزية وبيان مدى صلاحيتها، وتحرير 159 محضرًا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأنه وجه فريقًا من الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة لتكثيف فرق مكافحة ناقلات الأمراض بجميع المراكز والمدن بأنحاء محافظة الدقهلية، والدفع بـ 8عربات رش و8 تروسيكلات داخل مدينة المنصورة وأماكن التجمعات والمتنزهات، ورش مكثف لجميع مراكز المحافظة، بواقع مرتين يوميًا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للقضاء على أماكن تكاثرها، مثل المياه الراكدة وطفح المجاري وأماكن تجمعات القمامة في الشوارع والصناديق خلال الخطة الموضوعة من قبل المديرية لتنفيذها.

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