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ضبط 25 متحرشًا بالفتيات في احتفالات العيد بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط 25 متحرشًا بالفتيات في احتفالات العيد بالشرقية

05:39 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

ضبط 25 متحرشًا بالفتيات في احتفالات العيد بالشرقية

ضبط متحرشين بالفتيات في احتفالات العيد

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن الشرقة، بالتنسيق مع قسم مكافحة العنف ضد المرأة، القبض على عدد من الخارجين عن القانون؛ خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 25 شابًا؛ متهمين بالتحرش بالفتيات خلال احتفالات عيد الأضحى.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وجرى التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة.

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مصراوي Masrawy

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