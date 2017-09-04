ضبط 25 متحرشًا بالفتيات في احتفالات العيد بالشرقية
ضبط 25 متحرشًا بالفتيات في احتفالات العيد بالشرقية
05:39 م الإثنين 04 سبتمبر 2017
ضبط متحرشين بالفتيات في احتفالات العيد
الشرقية – فاطمة الديب:
ألقى ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن الشرقة، بالتنسيق مع قسم مكافحة العنف ضد المرأة، القبض على عدد من الخارجين عن القانون؛ خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 25 شابًا؛ متهمين بالتحرش بالفتيات خلال احتفالات عيد الأضحى.
تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وجرى التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة.
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