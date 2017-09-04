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سويسرا تعرض التوسط في النزاع بشأن كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

سويسرا تعرض التوسط في النزاع بشأن

05:58 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

سويسرا تعرض التوسط في النزاع بشأن كوريا الشمالية

فيينا - (د ب أ)
أعلنت وزارة الخارجية في برن أن سويسرا مستعدة للمساعدة في نزع فتيل التوترات بشأن أزمة البرنامج النووي الكوري الشمالي عن طريق القيام بدور الوسيط بين الدول المعنية.

وأشارت الخارجية السويسرية في بيان إلى أنه على بعكس الولايات المتحدة، فإن الدولة الأوروبية المحايدة لديها علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وقالت: "تكرر سويسرا استعداداها للمساهمة أو دعم أو تسهيل التوصل إلى حل دبلوماسي في السياق الكوري الشمالي ".

وحتى الآن لم تتلق برن طلبات من بيونجيانج أو واشنطن أو غيرهما من الدول المعنية للتوسط في الأزمة النووية، بحسب الوزارة.

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