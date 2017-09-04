سويسرا تعرض التوسط في النزاع بشأن كوريا الشمالية
سويسرا تعرض التوسط في النزاع بشأن كوريا الشمالية
05:58 م الإثنين 04 سبتمبر 2017
فيينا - (د ب أ)
أعلنت وزارة الخارجية في برن أن سويسرا مستعدة للمساعدة في نزع فتيل التوترات بشأن أزمة البرنامج النووي الكوري الشمالي عن طريق القيام بدور الوسيط بين الدول المعنية.
وأشارت الخارجية السويسرية في بيان إلى أنه على بعكس الولايات المتحدة، فإن الدولة الأوروبية المحايدة لديها علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية.
وقالت: "تكرر سويسرا استعداداها للمساهمة أو دعم أو تسهيل التوصل إلى حل دبلوماسي في السياق الكوري الشمالي ".
وحتى الآن لم تتلق برن طلبات من بيونجيانج أو واشنطن أو غيرهما من الدول المعنية للتوسط في الأزمة النووية، بحسب الوزارة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بريطانيا: العقوبات الجديدة على بيونجيانج يجب أن تستهدف عمالها في الخارج
-
اليابان تطالب مجلس الأمن بممارسة "أقصى ضغط" على كوريا الشمالية
-
المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن مازال ضعيفًا تجاه
-
الخارجية الألمانية تستدعي سفير كوريا الشمالية
إعلان
إعلان