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بريطانيا: العقوبات الجديدة على بيونجيانج يجب أن تستهدف عمالها في الخارج

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مصراوي Masrawy

بريطانيا: العقوبات الجديدة على بيونجيانج يجب أن تستهدف عمالها في الخارج

05:52 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

بريطانيا: العقوبات الجديدة على بيونجيانج يجب أن تستهدف عمالها في الخارج

نيويورك - (د ب أ)
قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت اليوم الاثنين إن العقوبات الجديدة التي ستفرضها الأمم المتحدة على بيونجيانج يجب أن تستهدف العمال الكوريين الشماليين في الخارج الذين يرسلون أموالهم الى النظام.

وأكد ريكروفت أن مجلس الامن الدولي يجب أن يضمن تطبيق نظام العقوبات الحالي بسرعة ولكن أيضا "يجب أن نمضي قدما باتخاذ خطوات لقطع الأموال التي يعتمد عليها النظام من أجل مواصلة برامجه غير القانونية والتي تزعزع الاستقرار".

وقال ريكروفت "يجب علينا أن نحد من الاستغلال غير الأخلاقي للعمال الكوريين الشماليين في الخارج".

وأضاف ريكروفت أن العودة إلى المحادثات دون ان تكون بيونجيانج قد أعطت إشارة جادة على النية لتغيير مسارها "سيكون مصيرها الفشل".

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