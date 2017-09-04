مقتل 8 دواعش وعنصر من الحشد العراقي جنوب شرقي الموصل

الموصل (العراق) - (د ب أ)

أفادت مصادر أمنية عراقية أن ثمانية عناصر من تنظيم داعش قتلوا، بينما لقى أحد عناصر الحشد العشائري حتفه، اليوم الاثنين، جراء اشتباكات بين الطرفين في أحد المناطق جنوب شرقي مدينة الموصل، 400 كيلومتر شمالي بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ان " ثمانية من عناصر داعش قتلوا إضافة إلى عنصر بالحشد، وإصابة آخر بجروح جراء اشتباكات اندلعت بين عناصر تنظيم داعش والحشد العشائري في قرية العدلة ضمن ناحية النمرود جنوب شرقي الموصل".

يذكر أن القوات العراقية أعلنت تحرير كامل أرض محافظة نينوى من سيطرة داعش في 31 أغسطس الماضي بعد معارك انطلقت في أكتوبر 2016.