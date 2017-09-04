القوات الحكومية السورية تسوي أوضاع أكثر من مئة مسلح من داعش

حلب - (د ب أ)

كشف مصدر في محافظة دير الزور أن القوات الحكومية السورية ،ومسلحي حزب الله اللبناني سينقلون عددا من مسلحي تنظيم داعش وعائلاتهم إلى مدينة تدمر وسط البادية السورية، وهذه أول حالة تسوية تقوم بها الحكومة السورية لمسلحي التنظيم المتطرف.

وقال مدير شبكة "فرات بوست"، المتخصصة بنقل أخبار المنطقة الشرقية، أحمد الرمضان لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، اليوم الاثنين إن "قوات النظام ومسلحي حزب الله اللبناني بعد رفض التحالف الدولي وصول الحافلات التي تقل مسلحي داعش، الذين تم ترحيلهم من منطقة القلمون في ريف دمشق الشمالي الغربي إلى مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي، فإن 113 عنصراً من مسلحي التنظيم قاموا بتسليم أنفسهم إلى قوات النظام وتسوية أوضاعهم، واشترط على العناصر القتال في غير جبهات دير الزور، وكان الضمان في عدم الغدر من قبلهم الابقاء على عوائلهم في مدينة تدمر تحت الرقابة الأمنية من قوات قبل النظام في ريف حمص الشرقي".

وتابع الرمضان أن حوالي مئة من مسلحي داعش وعائلاتهم وصلوا إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية، بعد قيام مهربين بنقلهم من البادية صباح يوم الجمعة الماضي.