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اليابان تطالب مجلس الأمن بممارسة "أقصى ضغط" على كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

اليابان تطالب مجلس الأمن بممارسة "أقصى ضغط" على

05:43 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

نيويورك - (د ب أ)
حث السفير الياباني لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على ممارسة "أقصى قدر من الضغط" على كوريا الشمالية لتغيير برنامجها النووي.

وقال كورو بيشو لمجلس الأمن إن التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية تنتهك العديد من قرارات الأمم المتحدة، داعيا إلى فرض مزيد من العقوبات الصارمة.

وأشار إلى أن قرارا صدر مؤخرا نص على أن المجلس مصمم على اتخاذ المزيد من الإجراءات المؤثرة في حالة عدم تغيير كوريا الشمالية لسلوكها.

وأضاف "وبالتالي يجب أن يتحرك المجلس بناء على هذا التصميم".

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