أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأهرامات تستقبل 10 آلاف زائر في رابع أيام عيد الأضحى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأهرامات تستقبل 10 آلاف زائر في رابع أيام عيد الأضحى

05:53 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

الأهرامات تستقبل 10 آلاف زائر في رابع أيام عيد الأضحى

كتبت- نسمة فرج:

قال أشرف محيي الدين، مدير منطقة آثار الهرم، إن منطقة الأهرامات شهدت اليوم الإثنين، إقبالاً كثيفاً في رابع أيام عيد الأضحى حيث بلغ عدد الزائرين 11 ألف زائرًا.

وأضاف مدير منطقة آثار الهرم-في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أن هناك أكثر من 10 آلاف من المصريين حرصوا على الاحتفال بالعيد بالأهرامات، كما تواجد 1500 سائح أجنبى.

وأوضح محيي الدين، أن الأهرامات لم تستقبل اي بلاغ أو سرقة خلال أيام العيد .

يذكر أن الأهرامات استقبلت أمس الأحد، 14 ألف زائر مصري وأجنبي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأوقاف: بدء توزيع لحوء الأضاحي بالقرى والمناطق الفقيرة.. الخميس

    أخبار

  • الجداول الزمنية لمشروعات "الإسكان".. تعرف على مواعيد الاستلام والقرعة

    أخبار

  • "بقالي ": سلع سبتمبر لم تُطرح بعد.. وصرف 40% من فارق نقاط الخبز

    أخبار

  • الكاتدرائية المرقسية تحتفي بعيد الأضحى بإقامة "معرض الكتاب"

    أخبار

إعلان

eab816691a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

8 الصبح - وزيرة خارجية السويد تكشف عن تعرضها لتحرش جنسي " كارثة في البرلمان الأوروبي "

8 الصبح - وزيرة خارجية السويد تكشف عن تعرضها لتحرش جنسي " كارثة في البرلمان الأوروبي "

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي