الأهرامات تستقبل 10 آلاف زائر في رابع أيام عيد الأضحى

كتبت- نسمة فرج:

قال أشرف محيي الدين، مدير منطقة آثار الهرم، إن منطقة الأهرامات شهدت اليوم الإثنين، إقبالاً كثيفاً في رابع أيام عيد الأضحى حيث بلغ عدد الزائرين 11 ألف زائرًا.

وأضاف مدير منطقة آثار الهرم-في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أن هناك أكثر من 10 آلاف من المصريين حرصوا على الاحتفال بالعيد بالأهرامات، كما تواجد 1500 سائح أجنبى.

وأوضح محيي الدين، أن الأهرامات لم تستقبل اي بلاغ تحرش أو سرقة خلال أيام العيد .

يذكر أن الأهرامات استقبلت أمس الأحد، 14 ألف زائر مصري وأجنبي.