السيسي يهنئ عاشور والشربيني بعد فوزهما ببطولة الصين للاسكواش
السيسي يهنئ عاشور والشربيني بعد فوزهما ببطولة الصين للاسكواش
05:48 م الإثنين 04 سبتمبر 2017
القاهرة- مصراوي:
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً بكل من اللاعبة نور الشربيني واللاعب رامي عاشور لتهنئتهما على فوزهما ببطولة الصين المفتوحة للاسكواش التي أقيمت في شنغهاى بالصين.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن السيسي أعرب عن سعادته بإنجازهما المتميز وأدائهما الرفيع، مشيرًا إلى ما يمثلانه من نموذج مشرف للشباب المصري الذي يسعى إلى رفع اسم بلده عالياً في مختلف البطولات والمحافل الدولية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الرئاسة تعلن برنامج السيسي في اليوم الأول لقمة "بريكس"
-
السيسي وبوتين يطالبان ميانمار بوقف أعمال العنف ضد مسلمو الروهينجا
-
بوتين يُشيد بإجراءات مصر لتأمين المطارات.. ويأمل في عودة الرحلات الجوية
-
الرئيس السيسي وبوتين يجريان مباحثات على هامش قمة "البريكس"
إعلان
إعلان