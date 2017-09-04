الرئاسة تعلن برنامج السيسي في اليوم الأول لقمة "بريكس"

القاهرة- مصراوي:

أعلنت رئاسة الجمهورية، برنامج عمل الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا الثلاثاء خلال مشاركته في تجمع قمة "بريكس" بالصين.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن برنامج عمل الرئيس يشمل المشاركة في قمة تجمع "بريكس"، وسيلقي الرئيس كلمة خلال جلسة "الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية" يستعرض فيها رؤية مصر بشأن سبل تعزيز دور الدول النامية فى النظام الاقتصادى العالمى، فضلاً عن سبل تطوير التعاون بين مصر ودول تجمع "بريكس" وما تتيحه مصر من فرص استثمارية واعدة.

وأوضح، أن برنامج الرئيس يتضمن لقاءات مع عدد من القادة المشاركين في القمة، وسيلتقى الرئيس الصينى شى جين بينج، وسيشهد الرئيسان فى ختام مباحثاتهما مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون بين البلدين.

وأضاف أن السيسي سيلتقي رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، ورئيس غينيا ألفا كوندى، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودى.

ولفت يوسف، إلى أن السيسي سيلتقي عدد من رؤساء كبرى الشركات الصينية التي يقوم بعضها بتنفيذ مشروعات فى مصر فى مجالات مختلفة، وذلك لاستعراض التقدم المحرز على صعيد هذه المشروعات، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتلك الشركات من خلال مشاركتها فى مشروعات جديدة بمصر.