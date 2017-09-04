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رغم مطالبات الترشيد.. أعمدة الإنارة في الغربية تضيء بالنهار (صور)

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كتب – محمد عباس

كشفت أعمدة الإنارة بشوارع طنطا إهمال المسؤولين عنها في الغربية، إذ ظلت كشافات الإنارة مضاءة طوال اليوم الاثنين، في الوقت الذي تطالب فيه بترشيد وتوفير الاستهلاك.

وشهد شارع المنشاوي المتفرع من شارع الجيش الرئيسي "البحر" أكبر شوارع المدينة إضاءة كشافات «الليد» المُتصلة بالأعمدة بطول الشارع، وكذلك شارع الجلاء الرئيس بمنطقة ثاني طنطا، منذ الصباح الباكر دون توفير الإنارة.

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من جانبه، قال المهندس فتحي الفقي رئيس مركز ومدينة طنطا، إن حي ثاني طنطا كان يجري صيانة لخط الإنارة، وكان يستلزم تشغيل الكهرباء وإنارة الأعمدة لبيان الكشافات التالفة، من أجل إصلاحها أو تغييرها، لانتظام إنارة الشوارع الرئيسية وتيسيرًا على السيارات والمارة.

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وأشار رئيس المدينة في تصريحات لـ"التحرير" إلى أن هذه الكشافات تعمل بالخلايا الضوئية، وليس هناك أي تحكم يدوي فيها، مضيفا: "أول الشمس ما بتيجي بتفصل لوحدها وبتنور بليل".

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