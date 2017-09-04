غدًا.. السيسي يلقي كلمة في قمة «بريكس» ويلتقي رئيس الصين

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قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن برنامج عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً الثلاثاء يشمل المشاركة فى قمة تجمع "بريكس"، حيث سيلقى الرئيس كلمة خلال جلسة "الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية" يستعرض فيها رؤية مصر بشأن سبل تعزيز دور الدول النامية فى النظام الاقتصادى العالمى، فضلاً عن سبل تطوير التعاون بين مصر ودول تجمع "بريكس" وما تتيحه مصر من فرص استثمارية واعدة.

ويتضمن برنامج الرئيس أيضاً لقاءات مع عدد من القادة المشاركين فى القمة، حيث من المقرر أن يلتقى مع الرئيس الصينى شى جين بينج، وسيشهد الرئيسان فى ختام مباحثاتهما مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون بين البلدين.

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وسيلتقى الرئيس أيضاً مع رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، ورئيس غينيا ألفا كوندى، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودى.

ويلتقى الرئيس مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الصينية التى يقوم بعضها بتنفيذ مشروعات فى مصر فى مجالات مختلفة، وذلك لاستعراض التقدم المحرز على صعيد هذه المشروعات، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتلك الشركات من خلال مشاركتها فى مشروعات جديدة بمصر