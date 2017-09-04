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الكومي: البرلمان سيناقش تفعيل دور الجهات الرقابية بشكل أكبر

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الكومي: البرلمان سيناقش تفعيل دور الجهات الرقابية بشكل أكبر الكومي: البرلمان سيناقش تفعيل دور الجهات الرقابية بشكل أكبر

التحرير

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قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البرلمان سيحاول فى دور الانعقاد الثالث زيادة تفعيل دور الجهات الرقابية أكثر، لأن دورها ليس واضحًا باستثناء هيئة الرقابة الإدارية، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور وزارة وجهاز حماية المستهلك للسيطرة على السوق ومنع جشع التجار.

وأضاف الكومى، في تصريحات لـ«التحرير»، أنه ستتم مناقشة قانون حماية المستهلك، الذى يشمل مواد قوية جدًا ستواجه الاحتكار، وستضبط السوق بشكل كبير، ويتضمن تغليظ عقوبات الاحتكار ومواجهة التلاعب فى السلع والخروفات التى يقوم بها بعض التجار التى تحقق مكاسب غير مشروعة، وتصل العقوبات فى القانون إلى حد السجن.

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وأشار إلى أن الوضع سيتحسن أكثر من الوقت الحالى، كما أن هناك تحسنًا على المستوى العام من الإصلاح الاقتصادى، وسيكون هناك تحسن، والقرارات ستنعكس بصورة مباشرة عليهم، لافتًا إلى أن حزب المصريين الأحرار يدرس مجموعة من مشاريع القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية.

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التحرير

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