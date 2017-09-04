التايمز: مصر غير قادرة على حماية آثارها من السرقة

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نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، تقريرا تحدثت فيه عن انتشار الاتجار غير المشروع بالآثار في مصر، وازدياد أعداد من ينقبون عن تلك الآثار تحت منازلهم بصورة غير مشروعة.

الصحيفة البريطانية قالت إن السلطات المصرية تبدو غير قادرة على ضبط هذه التجارة، على الرغم من العقوبات الصارمة التي فرضتها على المتاجرين بالآثار، والتي تتراوح بين الحبس لسبع سنوات إلى المؤبد.

وذكرت الصحيفة أن رواج الإتجار غير الشرعي بالآثار يرجع إلى "انهيار الاقتصاد المصري والعملة المصرية"، حيث بدأ سكان بعض الأحياء الفقيرة في القاهرة التنقيب عن الآثار تحت منازلهم.

"التايمز" سلطت الضوء على منطقتي المطرية وعين شمس، إذ قالت إنهما من أكثر المناطق التي تنشط بها عملية التنقيب، نظرا لأنهما قائمتان فوق مدينة "هليوبوليس" الأثرية.

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ونقلت الصحيفة عن إحصاءات الائتلاف الدولي لحماية الآثار المصرية، إن مصر خسرت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و 2014، ما قيمته نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي من القطع الأثرية، التي أخذت من المواقع الأثرية أو من المتاحف.

وقد نهبت مواقع أثرية برمتها، بما فيها مقبرة دهشور ومقبرة أبوصير. إذ لجأ العديد من الفقراء لطرق وسائل مختلفة في محاولة يائسة للحصول على المال، خاصة بعد زيادة حجم التضخم وتخفيض الحكومة دعمها للمحروقات والطاقة.

ونقلت الصحيفة عن سكان في حي المطرية القول إن البعض هدموا منازلهم بالكامل من أجل التمويه عن عمليات التنقيب غير القانونية تحت الأنقاض.