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نفاذ تذاكر مباراة مصر وأوغندا من استاد الإسكندرية

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نفاذ تذاكر مباراة مصر وأوغندا من استاد الإسكندرية نفاذ تذاكر مباراة مصر وأوغندا من استاد الإسكندرية

التحرير

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أعلن شريف سعد، مدير استاد الإسكندرية، عن أن الكمية المخصصة لمحافظة الإسكندرية من تذاكر مباراة وأوغندا نفذت، مع كثافة الإقبال في اليوم الرابع لطرحها للجماهير.

وقال سعد إن اليوم الإثنين شهد إقبالا غير متوقع من جماهير كرة القدم المصرية، التى زحفت بأعداد كبيرة الي الاستاد للحصول علي التذاكر.

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يذكر أنه تم تخصيص 20 ألف تذكرة لمنفذ استاد الإسكندرية بينها 2000 تذكرة فئة 200 جنيه، و18 ألف تذكرة فئة 75 جنيها.

ويلتقي الوطني الأول لكرة القدم بنظيره الأوغندي، غدا الثلاثاء، على ملعب استاد الجيش المصري ببرج العرب، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

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التحرير

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