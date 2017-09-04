رامي عاشور يكشف تفاصيل مكالمة السيسي

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كشف رامي عاشور لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، عن مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، وذلك حسبما ذكر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتوج رامي عاشور، بلقب بطولة الصين المفتوحة، عقب تغلبه على مواطنه على فرج بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة النهائية، التي أقيمت بينهما أمس الأحد.

وكتب لاعب المنتخب الوطني للإسكواش: "مكالمة سيادة الرئيس السيسي لي من بضع دقائق تدل على احترام واهتمام سيادته للرياضة، وتقديره لإنجازات لاعبين الإسكواش في مصر.. شكرا سيادة الرئيس".

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ونجح «عاشور» في العودة لمنصات التتويج، بعد فترة غياب للإصابة، مواصلًا الزحف نحو تصدر التصنيف العالمي، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها مؤخرًا.

يشار إلى أن بطولة الصين الدولية المفتوحة للأسكواش تعد واحدة من أهم بطولات العالم، كونها مصنفة ضمن البطولات الـ7 الأكبر عالميًا، علاوة على أنها واحدة من أهم بطولات العالم على أجندة الإسكواش العالمية، نظرًا لمجموع جوائزها، الذي وصل هذا العام إلى 100 ألف دولار.

يذكر أن نور الشربيني، لاعبة المنتخب الوطني للاسكواش، كانت قد توجت بلقب نفس البطولة للسيدات، بعدما تغلبت على نظيرتها نوران جوهر، بنتيجة «3-0».